Таллин, 2 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. ЕС к весне 2024 года собирается обучить 40 тысяч украинских военных, заявил глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер, прибывший с визитом в Эстонию. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны прибалтийской республики.

Он отметил, что Брюсселю необходимо продолжать поддерживать Киев столько времени и в таком объеме, сколько на это потребуется. Бригер уточнил, что речь идёт о поставке вооружений и боеприпасов, а также о тренировке личного состава ВСУ.

Генерал рассказал, что ЕС уже подготовил 34 тысячи украинских военных и выделил на военную помощь Украине 27 млрд евро. Глава Военного комитета Евросоюза в ходе своей двухдневной поездки в Эстонию встретился с эстонским министром обороны Ханно Певкуром, главой Сил обороны страны генералом Мартином Херемом, а также с представителями министерства иностранных дел и парламента республики.

Кроме того, Бригер посетил масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023, которые завершились 1 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в июле газета Politico написала о том, что ЕС планирует создать целевой фонд для пополнения военных запасов ВСУ в течение четырех лет. В него направят 20 млрд евро.

Средства фонда будут использоваться для частичного покрытия расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники, а также на подготовку украинских военных.

19 августа стало известно о начале обучения пилотов, инженеров и техников ВСУ работе с западными истребителями F-16. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников тогда заявил, что подготовка эти кадров займёт как минимум полгода.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что передача Киеву самолётов F-16 не повлияет на ситуацию в зоне провидения специальной военной операции. По словам главы государства, этот шаг Запада только затянет продолжительность украинского конфликта.