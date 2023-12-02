Дамаск, 2 декабря, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля в ночь на 2 декабря нанесли удары по окрестностям столицы Сирии Дамаска. Об этом в субботу в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.

Cherie A. Thurlby

«2 декабря с 01:33 до 01:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высок нанесли удар управляемым авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаска», — сказал он.

Замруководителя ЦПВС отметил, что большую часть израильских авиабомб удалось сбить силам противовоздушной обороны ВС Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э». В результате атаки со стороны ВВС Израиля жертв и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее об атаке Армии обороны Израиля на окрестности столицы Сирии 2 декабря сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. 26 ноября атаке со стороны Израиля также подвергся аэропорт Дамаска. Израильские ВВС нанесли удар по взлётно-посадочным полосам столичного аэропорта.