Газа, Палестина, 2 декабря, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Объявление о том, что обмена заложников не будет до окончания агрессии со стороны Израиля, сделало палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил 2 декабря заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, слова которого приводятся в Telegram-канале радикального движения.

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«В настоящее время не ведется никаких переговоров [с израильской стороной], и окончательная позиция ХАМАС заключается в том, что обмена не будет до полного и окончательного прекращения агрессии», — уточняется в сообщении.

Салех аль-Арури указал, что ХАМАС изначально было согласно на освобождение иностранцев без какой-либо компенсации, а женщины и дети не будут предметом торга, их освободят. Остальные заложники ХАМАС, по словам Салеха аль-Арури, — это солдаты или бывшие военнослужащие, переговоры в их отношении вестись не будут до окончания израильской агрессии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС освободило всех захваченных ранее женщин и детей. По словам представителя движения Салеха аль-Арури, если и остались какие-то случаи удержания женщин или детей, то ХАМАС о них неизвестно.

Власти Израиля 2 декабря заявили об отзыве делегации из Катара, которая вела переговоры об освобождении заложников. В Тель-Авиве пояснили, что стороны зашли в тупик. Израиль обвинил ХАМАС, что оно не выполнило своих обязательств и не освободило всех женщин и детей по списку, который согласовали обе стороны.