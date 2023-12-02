Лисичанск, ЛНР, 2 декабря, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины днём 2 декабря обстреляли окраину Лисичанска Луганской Народной Республики. Об этом в субботу сообщили в администрации города.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Сегодня между 11 и 12 часами окраины города Лисичанска подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилёта снарядов в район работающего магазина пострадали четыре гражданских», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу, им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 ноября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ при обстреле Калининского района Донецка впервые применили новый тип ракет JROF HEF, произведённый в Словакии и переданных Украине странами НАТО в рамках военной помощи.