Москва, 2 декабря, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим решением создать госкорпорацию «Росатом» в 2007 году пошёл на беспрецедентный шаг, обеспечив развитие российской атомной отрасли и нынешнее лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил первый замруководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко.

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«Принятое президентом решение обеспечило развитие атомной отрасли, оно обеспечило сегодня лидерство России на глобальном атомном рынке», — сказал Кириенко он в спецрепортаже телеканала «Россия 24» об истории создания компании.

16 лет назад глава государства подписал закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в соответствии с которым федеральное агентство по атомной энергии «Росатом» преобразовалось в одноименную госкорпорацию. Кириенко возглавлял российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.

Кириенко сообщил, что однажды на одном из совещаний по развитию атомной отрасли Путин убедил одного из участников, который выразил сомнения по поводу создания Росатома.

«Я хорошо помню ответ, когда один из участников совещания сказал: «Владимир Владимирович, ну, у нас никогда такого прецедента не было, такого никто никогда не делал». На что президент сказал: «Знаете, атомная отрасль у нас тоже одна». И в этот момент было принято решение», — отметил замруководителя президентской администрации.

По словам Кириенко, решение о создании Росатома позволило спасти отечественную атомную отрасль и предоставило стране уникальные конкурентные преимущества на этом рынке.

«Если бы не это… не глобальная экспансия «Росатома», не создание госкорпорации, не утверждение программы комплексного развития атомной отрасли, тогда для работы внутри страны не нужно такое количество обогатительных заводов, не нужно такое количество заводов по фабрикации топлива, не нужно такое количество месторождений урана, не нужно такое машиностроение. Это означает, что не то, что новое не создавалось бы… А старое тогда надо было постепенно ликвидировать, реформировать, распродавать», — добавил он.

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 400 предприятий атомной отрасли. В ее состав входят все отечественные гражданские атомные компании, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

Росатом также занимается строительством атомных электростанций за рубежом. В 2016 году генеральным директором компании стал Алексей Лихачёв.