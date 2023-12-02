Берлин, 2 декабря, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Организаторы чемпионата Европы по футболу 2024 года 2 декабря провели жеребьёвку. Номерки с 24 командами разделили на 24 корзины и выбрали по четыре команды в шести группах.

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В группу А попали Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария. В группе В оказались Испания, Хорватия, Италия и Албания. В группе C — Словения, Дания, Сербия и Англия.

В группе D сыграют победитель стыковых матчей — путь A, Нидерланды, Австрия и Франция. В группе E будут Бельгия, Словакия, Румыния и победитель стыковых матчей — путь B. В группе F — Турция, победитель стыковых матчей — путь C, Португалия и Чехия.

Это будет 17-й чемпионат Европы по футболу. Его проводят раз в четыре года среди сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). О проведении турнира в Германии объявили в сентябре 2018 года.

УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года отстранили российскую сборную от участия в соревнованиях. 2 декабря УЕФА сообщил, что не включил сборную РФ в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25.