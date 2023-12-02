Краснодар, 2 декабря, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушный удар ВСУ по территории Краснодарского края. Как заявил мэр города Евгений Наумов вечером 2 декабря, разрушений в Краснодаре нет.

Министерство обороны Российской Федерации

«Могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надёжной защитой. Попытка террористической атаки пресечена на большом расстоянии, никаких разрушений на территории краевого центра нет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Как стало известно в тот же день, попытку атаки ВСУ предприняли около 18:00 мск.