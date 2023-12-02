Вашингтон, 2 декабря, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Все модели смартфонов линейки iPhone 16 компании Apple будут с новой кнопкой с тактильной отдачей, сообщил 1 декабря новостной портал MacRumors, ссылаясь на источники.

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По информации журналистов, новую кнопку назвали Action Button («Кнопка действия»), которая заменит переключатель режимов. Её оснастят датчиком давления и в зависимости от силы нажатия, кнопка будет выполнять различные команды. Сообщается, что это станет аналогом тактильной технологии Force touch, которую используют на ноутбуках.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что разработчики планируют увеличить размеры новой линейки смартфонов. Ожидается, что размер iPhone 16 Pro увеличат до 6,9 дюйма. Выпуск новой модели запланировали на 2024 год.

Как сообщало ИА Регнум, Apple представила смартфоны iPhone 15 и iPhone 15+ в сентябре. Модели оснастили разъёмом под кабель USB-C, через который их можно заряжать. Кроме того, компания продемонстрировала MacBook Air и устройство виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Роспотребнадзор также в сентябре сообщил об опасности излучения от смартфонов, особенно для детей. В ведомстве призвали не класть гаджеты рядом со собой на ночь и не держать долго при себе. Носить их рекомендовали в сумке.