Тбилиси, 2 декабря, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Грузинская оперная певица, народная артистка Грузии (1965 год) и СССР (1976 год) Медея Амиранашвили умерла в возрасте 93 лет, сообщила 2 декабря пресс-служба Тбилисской государственной консерватории.

РИА Новости Медея Амиранашвили

«Выражаем скорбь в связи кончиной народной артистки, лауреата премии имени Закария Палиашвили, эмерита Тбилисской государственной консерватории, обладательницы ордена царицы Тамар и ордена Чести, легендарной сопрано, госпожи Медеи Амиранашвили», — говорится в сообщении.

Медея Амиранашвили родилась в Тбилиси в декабре 1930 года. С 1954 по 1991 год солировала в Грузинском театре оперы и балета. Она исполняла в том числе партии Маро в опере «Даиси» («Сумерки»), Татьяны в «Евгении Онегине», Лизы в «Пиковой даме», Дездемоны в «Отелло» и Маргариты в «Фаусте».

Амиранашвили с 1991 по 2006 год работала художественным руководителем Кутаисского государственного оперного театра. Она также была депутатом Верховного совета Грузинской ССР VII созыва (1967-1970).