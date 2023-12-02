Ухта, Коми, 2 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. В Ухте простились с погибшим в зоне спецоперации Денисом Степановым, известным по клипу «Тает лёд» украинской группы «Грибы». Прощание состоялось в родном городе бойца.

Кадр из видео

Тёплые слова в адрес погибшего произнёс глава администрации Ухты Магомед Османов. Он отметил, что Степанов был настоящим мужчиной и воином, его будут помнить и чтить память о нём. Османов также пообещал оказать всю необходимую поддержку членам семьи российского бойца.

О гибели рядового Дениса Степанова и сержанта Руслана Рочева в зоне спецоперации сообщил 17 ноября глава Республики Коми Владимир Уйбав соцсети «ВКонтакте». Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким бойцов. Губернатор назвал погибших военных истинными патриотами, которые не пожалели своих жизней, отстаивая с оружием в руках интересы России, свободу и независимость народа.

Денис Степанов служил стрелком-помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Сержант Рочев родился в селе Визинга и служил пулемётчиком отделения морской пехоты.

Степанов получил известность после съёмок в клипе на песню «Между нами тает лёд» украинской группы «Грибы». Его можно увидеть в фрагменте документального фильма 1994 года, который использовался в начале клипа. На кадрах Степанов, будучи подростком, рассказал журналистам свою историю любви.

Музыкальную группу основали в Киеве в 2016 году, но уже через год «Грибы» распались. Клип на песню «Тает лёд» собрал порядка 268 млн просмотров на You-Tube.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в зоне проведения специальной военной операции погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов. Бойцу 19 октября исполнилось 28 лет. Известно, что он выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. В 2015 году спортсмен получил звание мастера спорта по конькобежному спорту.