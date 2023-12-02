Козельск, Калужская область, 2 декабря, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Мать второклассницы, которую ранее похитили в Козельске в Калужской области, рассказала о состоянии девочки после случившегося. Женщина по имени Ирина поделилась, что состояние девочки ещё оставляет желать лучшего.

Кадр из видео

Как заявила женщина, её дочь занималась с психологом, после чего её состояние стало улучшаться, но она по-прежнему часто вздрагивает и не отпускает мать, ходит за ней в прямом смысле по пятам. Сама Ирина тоже не до конца оправилась после случившегося и до сих пор полноценно не осознает, что всё закончилось.

«Я ещё даже не понимаю, что всё закончилось, потому что я боюсь её отпустить, боюсь из поля зрения её выпустить», — рассказала женщина телеканалу РЕН ТВ.

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Как вспомнила Ирина, в день, когда девочка пропала, была метель, поэтому она очень удивилась, не застав дочь дома, и предположила, что та забыла или потеряла ключи, или пошла к подружке или где-то ждёт её. Уже потом, по её словам, стало понятно, что за школьницей следили не один день. А потом просто подошли к ребёнку и посадили в машину, одев на голову пакет.

«Она говорит: «Я задыхалась, начала плакать. Начала поднимать пакет, а дядя, который рядом сидел, начал душить, сказал: «Если не замолчишь, я тебя задушу». И она говорит, что не плакала больше», — рассказала мать девочки.

Ирина сказала, что не знает, кем являются похитители её дочери, и она не понимает, зачем всё это было нужно. Особенно она не понимает участвовавшую в похищении свою тёзку, которая тоже является матерью ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, о пропаже девочки стало известно 29 ноября, по факту чего правоохранители возбудили уголовное дело. Как сообщала подруга её матери, вскоре неизвестные заявили, что похитили девочку. Когда девочку стали искать, пришло SMS, в котором за неё просили выкуп в размере 1,5 млн рублей. Кто прислал его, неизвестно.

Позднее второклассницу нашли. Как стало известно вечером 30 ноября, ребёнка уже доставили в больницу для осмотра. На следующий день СК показал кадры задержания похитителей школьницы — жительницы деревни Касьяново, её бывшего мужа и их общего сына, а также нынешнего мужа этой женщины. Правоохранители прибыли по месту их жительства и встретили в доме 37-летнюю женщину и членов её семьи, одного мужчину удалось схватить на улице и повалить на землю. Всем подозреваемым в похищении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.