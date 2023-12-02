Ташкент, 2 декабря, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Узбекистана и главного управления ведомства Ташкента 2 декабря начали проводить оперативные мероприятия в столице, сообщила пресс-служба ташкентского ГУВД.

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«В городе Ташкенте проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что цель мероприятий — обеспечить спокойствие в городе. Граждан призвали соблюдать меры безопасности.

Узбекистанский новостной kun. uz 30 ноября сообщил, что полиция Ташкента начала рейды против уличных банд. По данным, издания за неделю задержали десятки человек.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября в Москве после массовой драки в Свиблово задержали 37 человек, из которых 35 оказались гражданами Узбекистана, одного уроженца Турции и одного гражданина России. Драка произошла в проезде Серебрякова небоскрёбом Afi Tower, на неё отправили несколько нарядов полиции.