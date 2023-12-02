Манила, 2 декабря, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее у побережья Филиппин, может спровоцировать цунами, говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM

Подземные толчки зафиксировали в 22:37 по местному времени (17:37 мск). Магнитуда землетрясения составила 7,5. Его очаг находился на глубине 63 км, на расстоянии 102 км от филлипинского города Бутуан.

В течение дня 2 декабря сейсмологи зафиксировали несколько землетрясений возле Филиппин. В этот же день подземные толчки были у побережья Индонезии. Их магнитуда составила 5,5.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября произошло землетрясение на острове Минданао на Филиппинах магнитудой 7,0. Как сообщили местные СМИ, из-за разрушений, вызванных подземными точками, погибли девять человек, 776 госпитализировали с травмами.