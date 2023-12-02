Улан-Удэ, 2 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Движение поездов на перегоне Итыкит—Окусикан Восточно-Сибирской железной дорогив Бурятии восстановили. Об этом сообщили вечером 2 декабря в РЖД.

РИА Новости / Валерий Мельников

«Движение поездов на перегоне Итыкит—Окусикан ВСЖД полностью восстановлено. В 18:20 мск через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», — говорится в Telegram-канале.

В возобновлении сообщения участвовали более 120 человек и спецтехника.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября в тоннеле на перегоне Итыкит—Окусикан во время движения загорелся вагон поезда. В результате инцидента пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали, и. о. байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский присутствовал на месте ЧП и координировал действия правоохранителей.