Манила, 2 декабря, 2023, 19:27 — ИА Регнум. У берегов Филиппин в западной части Тихого океана зафиксировали ещё несколько землетрясений. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Georgе Calvelo/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Так, в 15:06 по времени UTC (18:06 мск) зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Через 16 минут произошли повторные подземные толчки магнитудой 5,4.

Затем с разницей в две минуты в 15:29 и 15:31 зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 5,5 соответственно. Очаг землетрясения во всех четырёх случаях находился в пределах 40-километровой глубины (38, 40, 36 и 48 км).

В 16:03 (19:03 мск) подземные толчки были магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км. Это произошло в 53 км северо-восточнее Бислига с населением 67,5 тыс. человек.

Как сообщало 2 декабря ИА Регнум, до этого сейсмособытие магнитудой 7,5 зафиксировали у побережья филиппинского острова Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 63 км. Эпицентр находился в море на расстоянии 102 км к юго-востоку от Бутуана.

В этот же день сейсмологи сообщили сразу о трёх землетрясениях магнитудой 7,5 и 7,7 у побережья Филиппин и объявили об угрозе цунами.

У соседней Индонезии также произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 372 км к юго-западу от города Туал.