Москва, 2 декабря, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, сообщили 2 декабря в Минобороны России.

РИА новости

«Около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября российские силы ПВО ликвидировали две украинские ракеты, выпущенные из комплекса С-200, над Азовским морем. Перед запуском их переоборудовали для поражения наземных целей.

Помимо этого, 30 ноября силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. В ночь на 30 ноября российские военные также сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью.