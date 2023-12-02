Москва, 2 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 2 декабря получил премию «Юрист года» в номинации «За защиту социальных и трудовых прав граждан». По его словам, для него это стало большой честью, а юридическое образование помогает ему в работе.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Собянин

Церемония награждения состоялась в Москве, Собянина наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сегодня в этом зале собрались люди, которые посвятили свою жизнь юридической стезе на благо страны, на благо народа. Мне, конечно, очень сильно приятно быть в этом зале», — сказал Собянин после вручения.

При этом он отметил, что столкнулся с непониманием со стороны близких, когда решил получить второе юридическое образование, но он никогда не жалел об этом.

«С учётом достаточно сложной правовой коллизии, огромного количества нормативных актов, любое движение, любое решение должно соответствовать нормам права. Конечно, здесь юридическая специальность тоже не лишняя. Спасибо, огромное, друзья, за присуждение премии, я, действительно, очень тронут», — резюмировал мэр Москвы.

Премию «Юрист года» учредили в 2009 году ко Дню юриста, который отмечается 3 декабря. В 2023 году премию вручили по направлениям: «За вклад в юридическую науку», «Правозащитная деятельность», «Правовое просвещение», «Развитие законодательства» и «Юридическое образование и воспитание» и в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав».

Ранее лауреатами становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, министр юстиции Константин Чуйченко и другие. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.