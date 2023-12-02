Киев, 2 декабря, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что рекомендовала ряду государственных органов не выпускать бывшего президента Петра Порошенко за границу. В качестве причины силовики указали риск его «использования» политиками с антиукраинской позицией. Об этом СБУ сообщила в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ссылаясь на данные контрразведки, СБУ заявила, что запланированная встреча председателя партии «Европейская солидарность» Порошенко с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном якобы может использовать Россия как информационно-психологическую специальную операцию (ИПСО). В ведомстве пояснили, что к этому якобы планируют привлечь Порошенко при посещении им третьих стран.

«СБУ обратилась в Офис президента, кабинет министров и Верховную раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций», — пояснили в украинской службе безопасности.

По этой причине руководство Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Порошенко, который якобы должен был стать инструментом в руках российских спецслужб.

Как сообщало 1 декабря ИА Регнум, пограничники не выпустили Порошенко из страны. Он намеревался поехать в Польшу и в США. Политик написал, что там у него планировался ряд встреч по вопросам финансирования киевских властей на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита украинского бюджета.

Порошенко добавил, что ехал решать вопрос с блокировкой границы польскими перевозчиками, а также по партнёрству и поддержке евроинтеграции Украины и по вопросам совместного производства снарядов для ВСУ в Польше.