Уфа, 2 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский «Спартак» по буллитам в матче со счётом 3:2. Игра прошла 2 декабря на «Уфа-Арене».

ХК «Салават Юлаев»

После завершения основного времени и овертайма, счёт был 2:2. При этом хозяева забили вторую шайбу, находясь в меньшинстве, всего за 32 секунды до конца основного времени.

Первую шайбу в ворота забросил игрок «Спартака» Александр Беляев на 12-й минуте. Ответный гол оформил Александр Хмелевский на 37-й минуте. Ансель Галимов вывел москвичей вперёд на 58-й минуте, а сравнял счёт Иван Дроздов. Хмелевский также стал автором победного гола в серии буллитов.

У «Спартака» после 39 матчей 52 очка, команда на втором месте в турнирной таблице Западной конференции (на первом — московское «Динамо»). «Салават Юлаев» провёл 37 игр и с 47 очками занимает четвёртую строчку в Восточной конференции (на первом — магнитогорский «Металлург»).

Уфимцам предстоит сыграть 5 декабря в выездном матче с подмосковным «Витязем». Красно-белые в тот же день примут на своей арене московский «Динамо».

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в рамках КХЛ прошла встреча двух команд «Динамо». Москвичи в гостевом матче победили минчан с разгромным счётом 1:4.