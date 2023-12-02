Горно-Алтайск, 2 декабря, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Работы по благоустройству озера Манжерок в Республике Алтай завершатся в конце 2024 года. При этом формирование набережной и строительство острова на озере начнется весной, заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Кирилл Кухмарь. Озеро Манжерок

В сентябре он сообщал, что в течение двух-трех лет планируется полностью очистить озеро, что позволит получить в первозданном виде чистейшую воду. По словам Грефа, на проект экологического восстановления направлено 800 млн рублей, из которых половину изыскало Министерство природных ресурсов и экологии РФ и половину — Сбербанк России.

«Мы закончили работы по вычерпыванию жижи. Озеро в этом году впервые замерзло. Мы сейчас остановили работы. И весной мы закончим формирование береговой линии и начнем формирование набережной и строительство острова на озере. И к концу следующего года благоустройство мы должны полностью завершить», — сказал Греф, добавив, что редких растений на озере нет.

Озеро Манжерок находится в Горном Алтае, на высоте 423 м над уровнем моря, у подножия горы Синюхи. Вопросом расчистки озера власти занялись в 2015 году. Тогда исследование показало, что Манжерок мелеет и интенсивно зарастает.