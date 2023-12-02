Чебоксары, 2 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Бывшему министру транспорта Чувашии Владимиру Осипову, обвиняемому в превышении полномочий и организации неправомерного оборота средств, избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом стало известно вечером 2 декабря.

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«Избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА Регнум, Осипов оставил министерский пост 2 октября, о задержании стало известно вечером 1 декабря. Позднее его обвинили в совершении двух преступлений — по пункту «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий) и по ч. 3 ст. 33, части 1 статьи 187 (организация неправомерного оборота средств платежей). На допросе онпризнал вину в полном объёме.

По версии следствия, в 2022 году Осипов организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платёжного поручения для перевода денег министерства на цели, не связанные с контрактом. Перевод заблокировали, но в декабре того же года экс-министр заключил муниципальный контракт по разработке проектной документации и капитальному ремонту одной из дорог в Чебоксарах с фирмой, которой руководил его знакомый, и которая не отвечала условиям закупки. Ущерб, причинённый действиями Осипова, оценили более чем в 7 млн. рублей.