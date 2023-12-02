Горно-Алтайск, 2 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Новый аэропорт Горно-Алтайска позволит увеличить турпоток на курорт Сбербанка «Манжерок» до 1,2 миллиона человек в год, рассказал на открытии курорта глава Сбербанка Герман Греф.

Сбер Всесезонный курорт «Манжерок»

«У нас сейчас как раз здесь работает большая команда, мы уже сформировали команду людей, которые сейчас занимаются предпроектными исследованиями по строительству нового терминала. По нашим оценкам, после того, будут решены вопросы собственности, примерно год займёт проектирование, примерно два года — строительство. Примерно через три года появится новый аэропорт», — рассказал глава Сбербанка.

Греф отметил, что сейчас аэропорт рассчитан на 100 тысяч пассажиров в год, а примет по итогам 2023 года 600 тысяч человек.

«Мы будем строить аэропорт примерно на 1.2 млн — 1.3 млн пассажиров, и в этом году наш курорт примет 600 тысяч человек. Считаем, что поток удвоится. Примерно миллион 200 тысяч мы будем принимать в год», — отметил Греф.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, расположенный в Республике Алтай курорт Сбера «Манжерок» — феномен современного российского туризма. В июне 2023 года на курорте начал принимать туристов пятизвёздочный отель на 304 номера, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири.

Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тысяч «квадратов», это современное мультифункциональное пространство в природном стиле.