Екатеринбург, 2 декабря, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Самолёт с игроками ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по пути на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором», сообщила 2 декабря пресс-служба столичного клуба.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолёт с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.

Сейчас самолёт ожидает разрешения на вылет.

Матч между «Трактором» и ЦСКА запланировали на 15:00 мск на 3 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, из-за неисправности вынужденно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. На борту находились 182 пассажира.

Самолёт Ил-76МД пограничной службы экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево 27 ноября из-за отказала навигационной системы.