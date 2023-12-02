Москва, 2 декабря, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Если в России вырастет первоначальный взнос по ипотеке, то это окажется полезным как для финансовой, так и для банковской систем, заявил 2 декабря корреспонденту ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах правительства увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

«Экономическая целесообразность этого шага в устойчивости банков. Надо понимать, что сейчас идёт торг между ЦБ и застройщиками. Последние хотели бы максимального расширения ипотеки, чтобы продавать как можно больше недвижимости. А банки не хотят, чтобы на них эта недвижимость потом висела, если её владельцы станут неплатёжеспособными. И соответственно, результатом этого торга стало повышение первоначального взноса», — объяснил Зубец.

Но, по мнению экономиста, есть и третья сторона — это министерство финансов России.

«Оно вынуждено из-за высокой ставки ЦБ спонсировать банкам разницу между стоимостью рыночного кредита и льготной ипотекой, которая очень дешёвая. И считается, что сокращение выдачи кредитов сократит обязательства Минфина», — заметил Зубец.

По мнению экономиста, есть вероятность того, что после повышения первоначального взноса спрос на ипотечные кредиты может просесть. Для российского рынка это неплохо, так как приведёт к падению цен на недвижимость, и застройщики, которые сейчас продают квартиры в ипотеку, будут вынуждены снижать цены.

«То есть охлаждение рынка недвижимости — это плюс, в том числе для финансовой системы», — подытожил Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Хуснуллина, правительство хочет повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек. Такое решение власти объясняют стремлением регулировать выдачу.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин заявил, что повышение минимального первоначального взноса по программам льготной ипотеки до 25-30% может привести к падению выдачи в этом сегменте рынка на 30-35%.

До этого стало известно, что проживающие в арктической зоне россияне теперь смогут взять кредит по льготной ставке 2% на строительство или покупку жилья.