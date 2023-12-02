Лисичанск, ЛНР, 2 декабря, 2023, 18:22 — ИА Регнум. После артиллерийского удара со стороны украинских вооружённых сил в Лисичанске в ЛНР пострадали четыре человека. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.

ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Артиллерийский обстрел произошёл в полдень, между 11 и 12 часами. Под удар украинских войск попали окраины города.

«В результате прилёта снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских», — уточнили местные власти.

Всех пострадавших госпитализировали. Им оказали необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

Украинские войска периодически наносят артиллерийские удары по мирному населению российских приграничных регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября при обстреле ВСУ пять человек получили ранения осколками в Херсонской области. Удар пришёлся по зданию бывшего поселкового совета в посёлке Новая Маячка. Не менее двух снарядов попало в двухэтажное кирпичное здание.

1 декабря в Донецке скончалась женщина 1957 года рождения, получившая ранения при украинском обстреле Калининского района города. Тогда же получили повреждения мужчина 1971 года рождения в Будённовском районе и мужчина 1964 года рождения в Кировском районе.

Под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ 2 декабря попало село Щетиновка в Белгородской области. После попадания трёх снарядов никто не пострадал, разрушений нет.