Москва, 2 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Работа юриста предполагает помощь людям, в том числе нужно продолжать помогать участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, заявил президент России Владимир Путин 2 декабря в поздравительной телеграмме в преддверии Дня юриста. Поздравление зачитали на церемонии награждения лауреатов премии «Юрист года — 2023».

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в поздравлении.

Путин также призвал юристов больше всего уделять внимание развитию нормативно-правовой базы и практики применения права. Он отметил важность совершенствования правовой культуры общества, а также сохранения лучших профессиональных традиций.

День юриста в России отмечают 3 декабря. Праздник отмечают с 2008 года. До этого в стране не было дат, которые бы объединяли юристов. Премию «Юрист года» вручают с 2009 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим. Он подчеркнул, что им нужно помогать не по приказу, а по зову сердца.