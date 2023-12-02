Москва, 2 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В настоящее время нереально предполагать, что начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов и главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный ведут какие-то тайные переговоры о возможной фиксации границ. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что по информации, которую ему передали анонимные американские чиновники, Залужный и Герасимов в тайне начали серьёзные переговоры о заключении мира между Россией и Украиной.

«Доверия эта информация не вызывает. Нереально предполагать, что Залужный и Герасимов как-то тайно договорятся и подпишут какой-то документ. Но коммуникации по линии военных возможны. Они во все времена как-то обеспечивались, в основном разведчиками. И здесь это тоже возможно, но только в смысле тактического влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Но не политического», — рассказал Кошкин.

Он подчеркнул, что коммуникации на уровне военных — это нормальное явление.

«Даже на поле боя они уже друг друга знают по позывным. Иногда переговариваются, причём на разных уровнях. В том числе на уровне командиров взводов, батальонов и так далее. Скорее всего, могут обсуждаться какие-то частные вопросы, что западные СМИ интерпретировали как попытки Залужного и Герасимова договориться о завершении конфликта. Трудно поверить, что военные двух стран уже готовятся подписать какие-то документы. Нет, мы с нелегитимной властью ничего подписывать не будем», — пояснил Кошкин.

Политолог подчеркнул, что сейчас ситуация находится в режиме неопределённости. А в такой ситуации всегда очень много вариантов, в основном конспирологических.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Херша, переговоры о мире между Россией и Украиной идут, несмотря на возражения Белого дома и руководителя киевского режима Владимира Зеленского. По словам американского журналиста, движущей силой этого диалога стали главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Если верить Хершу, то участники переговоров якобы обсуждают возможность фиксации границ по текущей линии соприкосновения, то есть с сохранением в составе России Крыма и новых регионов ― ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В обмен на территории Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с чётким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

Также есть информация, что жители Украины стали больше доверять Залужному, чем Зеленскому. Эксперты отметили, что снижение доверия украинцев к Зеленскому началось с июля 2023 года. При этом, как следует из результатов опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента страны с участием Зеленского и Залужного, ни один из кандидатов не смог бы победить в первом туре голосования.