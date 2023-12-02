Манила, 2 декабря, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 на Филиппинах, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

(сс) Theglennpalacio

Землетрясение произошло у побережья острова Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 63 км. Эпицентр находился в море на расстоянии 102 км к юго-востоку от Бутуана.

Сейсмологи зафиксировали сразу три землетрясения магнитудой 7,5 и 7,7 у побережья Филиппин и объявили об угрозе цунами.

Ранее в тот же день сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Индонезии. Эпицентр находился в 372 км к юго-западу от города Туал.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября на Филиппинах зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0. Эпицентр находился на расстоянии 57 км в юго-восточном направлении от города Генерал-Сантос на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 57 км.