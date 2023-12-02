Дрезден, Германия, 2 декабря, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В Германии сотрудникам полиции пришлось вызывать спецназ, чтобы задержать вооружённого дебошира. Об этом сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в Дрездене. 47-летний украинец добрался до аэропорта на электричке, но на просьбу сотрудника вокзала предъявить проездной билет устроил дебош.

Вооружённый ножом мужчина вёл себя агрессивно, порезал несколько сидений поезда и разбил стеклянную панель с огнетушителем. Прибывшего полицейского он оттолкнул и забаррикадировался в туалете.

Полиции пришлось вызвать спецназ. Сотрудники службы взломали дверь туалета, мужчину задержали.

Дебошира обвинили в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу. В отношении него начали следственные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Двое сотрудников правопорядка получили тяжёлые ранения, их госпитализировали. Инцидент произошёл в ночь на 2 декабря. Нападавшего объявили в розыск и объявили награду за помощь в его поимке.

Выйти на след преступника полиции удалось через несколько часов после стрельбы. Подозреваемого задержали.

30 ноября в Норильске правоохранительные органы задержали предполагаемого маньяка, напавшего с ножом на местную пенсионерку и ещё одного мужчину. Молодого мужчину 1992 года обнаружили на месте последнего преступления, там он избил соседа.