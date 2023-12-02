* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 2 декабря, 2023, 17:46 — ИА Регнум. С YouTube-канала пропал музыкальный клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво», в котором суд усмотрел пропаганду ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также он стал недоступен и на сайте певца.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Сейчас при нажатии на ссылку у большинства пользователей высвечивается надпись «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом».

Сам певец пока не дал комментариев по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тысяч рублей российский музыкальный телеканал Aiva за демонстрацию видеоклипа Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Клип транслировался 29 августа и 25 сентября. Суд указал на фрагмент клипа, при просмотре которого создаётся впечатление, что показаны отношения двух людей одного пола, транслирующих гомосексуальные предпочтения.

В протоколе отмечено, что клип создаёт установку на то, что предпочтения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией если не социально одобряемы, то, как минимум, «приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

Клип на песню «Так красиво» сняли в 2017 году. На видео сменяются кадры поющего Сергея Лазарева, обнимающихся пар, родителей с детьми, держащихся друг за друга рук. Клип опубликовали с пометкой 18+. Тогда Лазарев заявил, что в клипе авторы показали разную любовь.