Индонезия, 2 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Юношеская сборная Германии обыграла в серии послематчевых пенальти национальную команду Франции в мачте финала чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет. Игра проходила на поле стадиона «Манахан» в Суракарте (Индонезия).

Marvin Ibo Gngr/Global Look Press

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 2:2. На голы немецких футболистов в исполнении Пэриса Бруннера (29-я минута, с пенальти) и Ноа Дарвиха (51-я) французы ответили мячами Саймона Буабра (53-я) и Матиса Амугу (85-я). В серии послематчевых пенальти точнее оказалась сборная Германии (5:4).

При этом с 69-й минуты немецкая команда осталась в меньшинстве после удаления с поля полузащитника Виннерса Осаве.

Сборная Германии в первый раз в истории победила в чемпионате мира для юношей до 17 лет. До этого лучшим результатом немецкой юношеской соборной было второе место в 1985 году.

Третье место завоевала команда Бали, которая разгромила сборную Аргентины со счётом 3:0. Юношеское первенство мира проходило с 10 ноября в четырёх городах Индонезии.

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