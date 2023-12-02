Горно-Алтайск, 2 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай состоялось открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок». Гости мероприятия посетили зимнюю ярмарку и городской праздник с участием местных артистов, танцевальных коллективов и звёзд эстрады. Также они стали зрителями шоу дронов, в котором рассказывалась легенда о создании Алтая. Церемония открытия завершилась фейерверком.

Сбер Всесезонный курорт «Манжерок»

В торжественных мероприятиях принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Я от всей души, от имени всей нашей команды Сбера и команды курорта «Манжерок» рад приветствовать вас здесь и сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами! Мы рады видеть ваши счастливые лица и улыбки», — сказал он. «Сегодня наступил тот день, когда мы открываем первую часть нашего горнолыжного курорта «Манжерок». Мы хотим сделать его первым выбором для всех жителей России вне зависимости от их территории проживания — от Дальнего Востока до западных границ нашей страны», — добавил Греф. Также он пообещал, что Сбер каждый год будет дарить всё больше и больше эмоций и впечатлений, а для лыжников — всё больше и больше лыжных трасс.

Отдельно Герман Греф выразил благодарность жителям республики. «Мы приехали сюда и стараемся всё, что мы делаем, соразмерять с ценностями, культурой и традициями алтайского народа», — подчеркнул он, польщен, что команда Сбера будет прислушиваться к их мнению и будет беречь великолепную природу Горного Алтая.

Для гостей «Манжерока» доступна вся необходимая инфраструктура высочайшего уровня для организации отдыха круглый год, включая пятизвёздочный отель, который был открыт в июне этого года. Номера отеля оснащены умными устройствами от компании-партнёра Сбера SberDevices.

В ноябре отель получил премию «Горы России» в номинации «Лучший горнолыжный отель страны».

Горнолыжный сезон 23/24 на курорте «Манжерок» уже стартовал. К зимнему сезону там построено ещё семь километров трасс, и их общая протяжённость достигла 30 км.

Если прошлой зимой «Манжерок» принял 135 тыс. гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тыс. На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов и в целом созданы все условия для комфортного отдыха по мировым стандартам гостеприимства.