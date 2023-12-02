Москва, 2 декабря, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским футбольным клубом «Факел» и калининградской «Балтикой» закончился ничьёй.

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Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже 2 декабря и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме на поле шла напряженная борьба.

Команды установили рекорд сезона Российской премьер-лиги по количеству фолов, совершенных в одном поединке. Команды на двоих сфолили 38 раз.

Для «Факела» матч стал четвертым без забитых голов в текущем чемпионате. Воронежский клуб с 20 очками занял 11-е место в таблице РПЛ. При этом «Балтика» с 13 очками заняла 14-ю строчку.

Следующий матч «Факела» состоится 10 декабря. Команда сыграет против московского «Динамо». В тот же день «Балтика» проведёт матч с «Рубином».

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября московский футбольный клуб «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России со счётом 1:0. Гол забил полузащитник хозяев поля Николай Титков. Он поразил ворота противника на 10-й минуте.