Москва, 2 декабря, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Митрополит Московский и Коломенский Филарет, внесённый в список святых, выступал за отмену крепостного права, заявил 2 декабря в день его памяти патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Храме Христа Спасителя.

Сергей Гунеев/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Глава Русской православной церкви (РПЦ) рассказал, что в ту пору абсолютное большинство привилегированного класса не представляло себе существования без крестьян в собственности, так как на этом держалось их материальное благополучие.

«Но святитель Филарет прозревал и то, что свободный труд человека на земле будет более эффективным, чем крепостное право, и всячески содействовал его отмене, написав замечательный манифест по этому поводу», — сказал патриарх Кирилл.

Он также отметил выдающуюся образованность святителя Филарета и его поэтический дар. Глава РПЦ рассказал, что московский митрополит вёл переписку с Александром Пушкиным в стихах.

Филарет (в миру Василий Дроздов) родился в 1782 году в Коломне. В 1821 году он стал архиепископом Московским и Коломенским, а в 1826 — митрополитом. В 1994 году РПЦ присвоила ему статус святителя в лике святых. Он считается небесным покровителем Коломны.

Митрополит ответил в стихах на пессимистическое произведение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», в котором русский поэт сожалеет о даровании ему жизни. У священнослужителя получилось жизнеутверждающее наставление. Пушкин продолжил эту поэтическую переписку, признавая правоту Филарета.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 3 ноября удостоил патриарха Московского и всея Руси Кирилла президентской премии за вклад в укреплении единства российского народа.