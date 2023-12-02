Лозанна, Швейцария, 2 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) примет окончательное решение об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже в марте будущего года. Об этом 2 декабря заявил глава МОК Томас Бах, его слова процитировал портал Inside the Games.

Nizar Kerkeni

«Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК», — сказал он.

По словам Баха, МОК выступает за участие в Олимпиаде российских спортсменов, не поддержавших российскую спецоперацию, не служащих в российской армии и готовых выступать под нейтральным флагом.

«В зависимости от того, что будет услышано на этом олимпийском саммите, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте», — добавил глава комитета.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта МОК рекомендовал допускать на состязания спортсменов из России и Белоруссии только в нейтральном статусе и только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с армией или спецслужбами. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не могут быть представлены в командных видах спорта.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Он возмутился тем, что в МОК приглашение на Игры считают привилегией, которую могут дать за не имеющие никакого отношения к спорту политические жесты.

Глава государства напомнил, что ранее в МОК заявили, что олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Президент подчеркнул, что некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется, а на кого нет.

Заместитель главы Минспорта Алексей Морозов 6 сентября рассказал, что из 39 олимпийских видов спорта допуск к международным соревнованиям российские спортсмены получили по 26 видам. Он уточнил, что командные виды спорта оказались практически полностью закрыты для россиян.