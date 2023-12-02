Москва, 2 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Дед Мороз из Великого Устюга и его помощники 1 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ зажгли огни на главной новогодней ёлке выставки и на 89 елях, представляющих все регионы России.

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Я думаю, что уже все москвичи ощутили мой приезд. Новый год уже совсем близко, он будет особенным. Я хочу пожелать гостям выставки удачи и хорошего настроения в честь этого праздника — начала зимы в России», — сказал Дед Мороз.

Он отметил, что в каждом регионе есть его помощники, и скоро во всех уголках страны засияют новогодние огни.

На ёлках зажгли 360 тыс. огней. Новогодние деревья украшали в стилистике, соответствуещей особенностям регионов. Ёлку Чукотки украсили игрушками из китового уса, краснодарскую — подсолнухами, а тверскую — золотым шитьём XIX века.

«За моей спиной стоит то, что мы делали вместе с руководителями регионов нашей страны — 90 ёлок. 89 из них представляют все регионы России, каждый из вас может найти свою, самую красивую и ненаглядную елочку, и сфотографироваться с ней», — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов во время церемонии.

Ели на выставку привёз Рослесхоз из Московской области. Их аккуратно выкопали, чтобы не повредить. Деревья после закрытия выставки посадят возле ВДНХ.

Во время церемонии Хранитель Холода Чысхаан, приехавший из Якутии, передал главному Деду Морозу посох холода, после чего и зажглись огни на ёлках.

«Наша выставка и наша страна — объединяют, а эти ёлки показывают всю силу и красоту нашей страны. Хочется сказать нашей стране: «Спасибо, родная!» А всех собравшихся поздравить с наступающим, пусть ваши мечты сбываются!» — пожелала замгендиректора АНО «Дирекция Международной выставки-форума «Россия» Анастасия Звягина.

Выставка «Россия» стартовала 4 ноября. На площадке собрали достижения со всей страны. На ней проводят культурно-массовые мероприятия и деловые программы. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря в Якутске зажгли огни на первой новогодней ёлке России. Церемонию проводил Чысхаан. Он также показал посох, который приготовил для устюжского Деда Мороза.

Главную новогоднюю ель, которая украсит Красную площадь в Москве уже выбрали. Её планируют спилить 11 декабря.