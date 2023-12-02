Харьков, Украина, 2 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Украина возводит оборонительные линии под Купянском и Боровой. Об этом 2 ноября в эфире национального телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Приоритет ― купянское и боровское направления», ― подчеркнул он.

Синегубов добавил, что первые линии оборонительных сооружений возводят в нескольких километрах от позиций российской армии. В таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к спецоперации.

«Над усилением оборонительных сооружений мы работаем постоянно. В этом году на эти нужды решением кабмина из резервного фонда госбюджета Харьковщине выделено более 1,35 млрд грн»,― уточнил глава администрации.

Также, по его словам, почти 405,5 млн грн на оборонные мероприятия направили из областного бюджета.

Кроме того, сказал Синегубов, к строительству привлекают местный бизнес и органы самоуправления.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 1 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении властей Украины построить оборонительные сооружения «на основных рубежах».

Он уточнил, что укрепления протянутся от Донбасса до западной части страны ― это авдеевское, марьинское, купянско-лиманское направления, а также регионы, граничащие с Россией и Белоруссией. Зеленский также назвал обустройство обороны украинской армии приоритетом.

Украинский политик в интервью Associated Press признал, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов. По его словам, Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а численность её вооруженных сил не позволяет наступать быстро.

Он также добавил, что конфликт Киева с Москвой перешёл в новую фазу. Он отметил, что зимний период времени может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ.