Москва, 2 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года в эстафетной гонке биатлонист Никита Поршнев заявил, что завершает профессиональную карьеру. В качестве причины он указал свою семью. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

Для биатлониста семья имеет огромное значение, поэтому он принял решение, что будет заниматься ей. В июле 2022 года в семье родилась дочь Майя, которую он хочет воспитывать.

«Принимал решение сам, своим сердцем. Семья важнее всего. Буду заниматься ей. Буду воспитывать детей, жить дома, а не на сборе. Со сборов поеду домой. Выступления всё, вешаю лыжи на гвоздь», — заявил российский биатлонист.

Поршнев выразил надежду, что знающие его люди поймут и по достоинству оценят его поступки. Он добавил, что понимает, насколько тяжело его жене, уточнив, что бежал от этих проблем.

27-летний биатлонист заявил, что видит себя в любительских соревнованиях, будет пытаться реализоваться в другом месте. Профессиональный спорт — не для здоровья, подытожил он.

Российский биатлонист Поршнев стал бронзовым призёром в 2019 году и серебряным призёром в спринте по результатам Чемпионата Европы-2022. Также он выиграл Универсиаду-2019 в индивидуальной гонке на 20 км.

Во время второго этапа Кубка России спортсмен пришёл к финишу последним, так как забыл зарядить обойму и стрелял по мишеням вхолостую. Позже он прокомментировал эту неудачу, сказав, что все его мысли занимала семья.

Как сообщало ИА Регнум, двукратные серебряные призёры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили о завершении спортивной карьеры. Они уточнили, что не приостанавливают спортивную деятельность, а именно полностью завершают. Однако оба отметили, что уже строят планы на будущее.