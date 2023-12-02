Киев, 2 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — рассказал изданию источник в политических кругах.

Со слов источника, офис Зеленского хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах. При этом, если таких гарантий не будет, то власти попытаются уволить главкома, максимально дискредитировав его.

В 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Зеленский 1 декабря заявил о нежелании украинцев проводить выборы в стране. Он выразил готовность к выборам, но отметил, что общество хочет иного.

По словам руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в 2024 году не будут проводить никаких выборов, поскольку западные союзники не требуют переизбирать власть. Как он заявил, в стране могут отменить президентские, парламентские и муниципальные выборы.

Супруга Зеленского 1 декабря заявила, что она против того, чтобы её муж избирался на новый срок в 2024 году. Она добавила, что, вероятнее всего, он не станет баллотироваться на новый срок, если почувствует нежелание этого со стороны украинцев.

Согласно результатам опроса группы «Рейтинг», жители Украины стали больше доверять Залужному, чем Зеленскому. Так, Залужному полностью доверяют 63% опрошенных, а Зеленскому — 39%.