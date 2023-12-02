Москва, 2 декабря, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В России планируют увеличить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки с господдержкой. Об этом 2 декабря заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он пояснил, что правительство собирается пойти на такой шаг для регулирования объёма выдачи ипотечного займа. Хуснуллин напомнил, что в стране до 1 июня 2024 года действуют семейная и льготная ипотеки.

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. У нас очень большой идёт объём выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», ― сказал вице-премьер.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин заявил, что возможное повышение минимального первоначального взноса по программам льготной ипотеки до 25-30% может привести к падению выдачи в этом сегменте рынка на 30-35%.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 20 сентября увеличили минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой ― с 15% до 20%.

В конце сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила об отсутствии пузыря на рынке ипотеки в России, при этом сообщила о наличии некоторых дисбалансов, которые необходимо постепенно устранять.

В свою очередь председатель ЦБ ЭльвираНабиуллина 29 сентября заявила, что Центральный банк России видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки. Она добавила, что ипотека растёт высокими темпами (30% за 12 месяцев), что вызывает обеспокоенность в плане влияния на рынок жилья.

В середине ноября Набиуллина поддержала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести дифференциацию ипотечных ставок с учётом средней зарплаты в регионах, так как в ряде субъектов она значительно ниже, чем в Москве. Она также предложила учесть популярность ипотечного кредитования в регионах.

Стало известно, что российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки. Это потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк выразил мнение, что из-за высоких ставок в экономике льготные программы придётся дополнительно финансировать. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что банки, столкнувшиеся с дефицитом лимитов, могут ужесточить требования к показателям долговой нагрузки заемщика.