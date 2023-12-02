Вашингтон, 2 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Украинская армия несёт большие потери в результате двойных ракетных ударов Вооружённых сил России. Об этом 1 декабря написало американское издание Military Watch Magazine.

«Двойные удары с использованием систем «Искандер-М» <…> позволили значительно увеличить потери среди украинских подразделений на передовой», — говорится в публикации, в которой под «двойным ударом» подразумевается одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.

Противовоздушная оборона Украины всё более истощается и её критическое ослабление позволяет ракетным средствам российской армии действовать эффективнее при том, что оборонная промышленность России успешно увеличила темпы производства вооружений и это заметно отразилось на зоне боевых действий.

«Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса «земля — земля» остаётся центральным фактором, который обеспечивает российским военным значительные преимущества на фронте», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил ИА Регнум, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» — лучший в своём классе. По словам эксперта, шансы на то, что американские или украинские системы ПРО смогут с ним эффективно бороться, крайне невелики.

Позднее в этот же день Military Watch написало, что у Вооружённых сил России с увеличением российской оборонной промышленностью в несколько раз производства ракет для «Искандер-М» появилась возможность использовать новую тактику расходования большего количества боеприпасов. Авторы издания отметили, что российские военные больше не экономят ракеты, так как страна обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией.