Киев, 2 декабря, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Блокада польскими перевозчиками украинской границы привела к тому, что объём экспорта из страны сократился в ноябре на 40%, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом 2 декабря сообщила газета «Зеркало недели».

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Наибольший объём экспорта проходил через польскую границу — 282 тыс. тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до начала забастовки польских перевозчиков», — пояснила она.

По данным Свириденко, на пропускных пунктах «Ягодин — Дорогуск», «Рава-Русская — Хребенное» объёмы экспорта упали вдвое либо даже почти сошли на нет. Глава минэкономики добавила, что Киев ведёт переговоры с Польшей об улаживании проблемы, но она пока не может раскрыть подробности. Министр выразила надежду, что скоро ситуацию получится уладить.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября дальнобойщики в Польше заблокировали три важнейших пограничных перехода на границе с Украиной и потребовали от Брюсселя возобновить ограничения для украинских перевозчиков на территории ЕС. В Киеве назвали эти действия ударом в спину.

Эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов 1 декабря заявил, что в этой ситуации виновата украинская сторона, так как она стала недобросовестно использовать уравнивание прав с европейскими перевозчиками. Эксперт сообщил, что транспортные компании, работающие на Украине, начали сбивать цены на перевозки и захватывать европейский рынок, что и возмутило польских дальнобойщиков.