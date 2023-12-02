Газа, Палестина, 2 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна погиб в секторе Газа во время недавнего авиаудара Армии обороны Израиля, рассказал двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна.

РИА Новости / Тарек Альян

«Мой кузен, брат Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера [1 декабря] по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа», — рассказал Мохаммед Хассуна в интервью «РИА Новости».

Маджед Хассуна работал врачом в больнице «Камал Адван» на севере в городе Бейт Лахия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США заключили договорённость о гуманитарном перемирии, дающую возможность освободить удерживаемых в Газе израильских граждан.

Действие договорённости о гуманитарной паузе истекло в 8:00 мск 1 декабря. Когда перемирие ещё действовало, израильская армия, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия, возобновила удары по Газе.

Арабские телеканалы сообщили о гибели жителей жилых домов в городе Рафах на юге Газы и в лагере беженцев Магази в центре региона. Минздрав Палестины сообщил, что с момента возобновления израильских ударов 1 декабря в Газе погибли 178 человек, ранения получили 589 человек.

Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать работу по освобождению граждан России — заложников ХАМАС.