Вашингтон, 2 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в НАТО безрассудны. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Gegenpol высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он уверен, что Украина никогда не станет членом НАТО.

«Столтенберг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться», — подчеркнул Риттер.

Бывший разведчик считает, что получить членство в альянсе Киев не сможет из-за плохой ситуации в экономике и армии.

Риттер при этом отметил, что Столтенберг правильно понял то, что российская оборонная промышленность очень сильна.

«В отличие от альянса, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной. Прекрасная работа ВПК России вносит свой вклад в победу над Украиной», — заключил эксперт.

В интервью венгерскому изданию Index 28 ноября Столтенберг заявил, что сейчас Украина близка к НАТО как никогда. Он уточнил, что для вступления в альянс Киеву не нужно будет выполнять план действий по членству, что означает, что до присоединения к НАТО остался один этап.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук 9 октября заявил, что Украина намерена получить приглашение на вступление в НАТО в 2024 году, на следующем саммите организации.

Представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский подчеркнул, что Украина сможет вступить в НАТО, когда стороны прекратят боевые действия, а границы страны станут стабильными. При этом он отметил, что определять границы Украины должны её собственные власти. По его словам, также при решении вопроса о вступлении Украины в НАТО оценят, какой вклад Киев сможет внести в укрепление безопасности территории альянса.

Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран — участниц НАТО 27 ноября заявил, что полноценное членство Украины невозможно во время вооружённого конфликта.

При этом сам глава киевского режима Владимир Зеленский не уверен, что Украина когда-нибудь станет членом Североатлантического альянса.