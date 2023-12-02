Москва, 2 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Россия на вмешательство в свои внутренние дела будет отвечать прямо пропорционально и асимметрично, заявил 2 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

«К противникам России может быть использована стратегия «справедливого проецирования силы» во всех сферах», — написал он на своей странице в сети «ВКонтакте».

Как уточнил Медведев, речь идёт о военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других областях.

При этом в отношении дружественно настроенных стран Россия будет и дальше применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна будет считать агрессией любые внешние попытки вмешаться во внутренние дела страны и спровоцировать межрелигиозный раздор. В этой связи глава государства отметил, что провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты Россия будет расценивать как агрессивные действия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 сентября заявил, что Запад не гнушается никакими способами, чтобы раскачать обстановку в России. При этом российская сторона против этого принимает эффективные меры.