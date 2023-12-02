Санкт-Петербург, 2 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на восьмиклассника, мальчика госпитализировали. Об этом 2 декабря сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мои коллеги из северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника», — написала она.

По слова Волк, нападение произошло вечером 1 декабря в Красносельском районе Петербурга, преступник ранил ребёнка ножом, после чего пострадавшего направили в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября мужчина с ножом совершил в Норильске несколько нападений, включая на пенсионера в подъезде. Все пострадавшие не могли опознать нападавшего, так как не запомнили его лица, потому что он нападал сзади.

Позднее в этот же день правоохранители задержали предполагаемого маньяка, нападавшего с ножом на людей. В его квартире нашли книги по магии, ножи, топор и другие предметы.

В МВД 1 декабря сообщили, что продавец круглосуточного киоска по продаже шаурмы на Таганской улице в Москве устроил погоню с тесаком за недовольным его продукцией покупателем. Полиция задержала продавца и изъяла у него нож.