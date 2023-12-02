Мадрид, 2 декабря, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию по итогам 2023 года достигнут рекордно высоких показателей, сообщила газета El Mundo.

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«Испания в 2023 году импортирует больше российского газа, чем когда-либо», — говорится в материале.

Россия, поставившая только в сентябре столько газа, сколько за весь 2022 год, стала третьим по величине поставщиком углеводородов в Испанию. При этом зависимость Испании от России как экспортёра увеличилась за пять лет в шесть раз.

По данным газеты, Испания в текущем году закупила у России 60 770 ГВт·ч СПГ по сравнению с 42 453 ГВт·ч в 2022 году, что примерно на 43% больше.

Для сравнения, в 2018 году на Россию приходилось 2,4% от общего объема поставляемого в Испанию газа.

Как передавало ИА Регнум, по данным энергетической компании Enagas, в феврале 2023 года импорт российского газа в Испанию увеличился на 151%. Так, импорт увеличился с 2174 ГВт·ч в феврале 2022 года до 5465 ГВт·ч в 2023 году. При этом Россию опередили лишь Алжир и США — традиционными лидерами на рынке газа в королевстве.

Россия по итогам июня стала первым по объёмам поставщиком газа в Испанию. За месяц королевство импортировало 7673 ГВт·ч СПГ. С января по июнь текущего года Испания закупила у России 41 145 ГВт·ч СПГ.