Москва, 2 декабря, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Из-за санкций против российских энергоносителей в Европейском союзе выросла себестоимость производства зерна, что усугубило ситуацию с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 декабря заявил Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, финансового университета при правительстве.

Илья Наймушин/РИА Новости

Ранее стало известно, что Россия смогла вернуться в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз.

По словам Мастерова, эта ситуация стала одним из наглядных примеров, демонстрирующих случаи, когда антироссийские санкции, преследующие изначально цели нанести ущерб Москве, оказываются обоюдоострым оружием и бьют по их инициаторам. Тем более что Россия является крупнейшим поставщиком зерна на мировой рынок, в полтора раза превосходя европейского лидера по экспорту Францию и втрое — Германию.

«Вследствие санкций против российских энергоносителей выросла себестоимость производства зерна в ЕС, что лишь усугубило общую ситуацию с инфляцией. Полное вытеснение российского зерна с европейского рынка привело бы лишь к дальнейшему росту инфляции и дефициту зерна, поскольку альтернативы российскому зерну выходят более дорогими по себестоимости. США занимают второе место в мире после России по экспорту зерна, однако логистические издержки делают их менее выгодным поставщиком», — объяснил Мастеров.

Крупным экспортёром зерна является также Украина, и, вероятно, так называемая зерновая сделка позволяла какое-то время компенсировать отказ от российского зерна. Однако в 2023 году, как напомнил экономист, зерновую сделку сорвали. В этих условиях, а также с учётом усугубляющейся ситуации с инфляцией и общей экономической обстановки ЕС и пришлось возвращаться к масштабным закупкам российского зерна.

По его мнению, ЕС продолжит увеличивать закупки российского зерна, а также наращивать взаимодействие с Россией в других сферах.

«В ЕС, как и во всём мире, нарастает усталость от украинского конфликта. А санкции болезненно бьют прежде всего по их инициаторам и не приносят ожидаемого эффекта», — констатировал Мастеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, если верить данным Евростата, в сентябре 2023 года ЕС резко увеличил ввоз зерна из России — на 22% за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Это оказалось максимальным показателем с марта 2022 года и позволило России стать четвёртой в списке крупнейших экспортёров зерна в ЕС.

На первом месте в этом списке стоит Украина, на втором месте — Бразилия, на третьем — Турция, а на пятом — Канада.

В конце ноября стало известно, что в России собрали более 151 млн тонн зерновых в бункерном весе, включая около 99 млн тонн пшеницы.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожай зерна в России в 2023 году составил 147 млн тонн с учётом сбора в новых регионах.