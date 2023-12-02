Москва, 2 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Двухмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» Марат Сабитов поедет на экскурсию на Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию в Хакасии. Сертификат на посещение самой мощной ГЭС России в качестве подарка ему вручили 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

Мужчина приехал на ВДНХ со своей супругой Марией из Казани. Их поздравили в павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего».

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Сертификат паре подарили представители АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Минэнерго и «РусГидро». В пресс-службе отметили, что такой подарок стал для семьи из Казани символичным — Марат работает в энергетической сфере.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов.

На выставке «Россия», работа которой продлится до 12 апреля 2024 года, гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума побила рекорд. Только в первый день работы её посетили более 190 тысяч человек.

Пятисоттысячным посетителем выставки-форума «Россия» стал семилетний Матвей. Он выиграл двухдневную поездку в Санкт-Петербург с семьей. Мальчик приехал на выставку со своей матерью из Ростова-на-Дону.

Жительница Пензы Светлана Сулейманова, ставшая миллионным посетителем выставки-форума, получила в подарок три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Сертификат от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», от Центробанка России, павильона «Умные финансы» и Министерства культуры ей вручили 16 ноября. В подарок также входит проживание в Москве в случае приезда на спектакль.