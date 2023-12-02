Москва, 2 декабря, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Журналистка медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Александра фон Намен, исказившая слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, несколько лет работала в Москве. Об этом говорится в её досье на сайте немецкой корпорации.

МИД РФ / ТАСС

«В качестве руководителя бюро в Москве она в течение пяти лет освещала политику России и президента [Владимира] Путина», — говорится в публикации.

Кроме того, она работала в США, Грузии, Киргизии, Афганистане и Ираке. Теперь Фон Намен руководит брюссельским бюро издания.

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Как сообщало ИА Регнум, Фон Намен 1 декабря на пресс-конференции Лаврова, задавая ему вопрос, заявила, исказив его слова, что он якобы не верит в будущее ОБСЕ. Глава российского МИД указал журналистке на неверное цитирование. Он напомнил, что говорил о безразличии к итогам министериала ОБСЕ.

Лавров также сообщил, что знает о принципах работы журналистов в Германии, когда им власти дают разъяснения, как писать. Он подчеркнул, что в России уважают журналистов и не поступают так.